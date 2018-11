Președinții Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan au avut o conversație telefonică despre escaladarea tensiunii în relațiile ruso-ucrainene

Oficialități turce au anunțat că președintele de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan a discutat cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, recentele tensiuni între Rusia si Ucraina, informeaza agenția Associated Press. Potrivit sursei citate, Erdogan l-a informat pe liderul de la Casa Alba despre conversațiile telefonice avute anterior cu presedinții Rusiei, Vladimir Putin, și al Ucrainei, Petro Poroșenko. In aceste convorbiri Ankara a cerut retinere din partea ambelor țări și să caute să își resolve disputele pe căi diplomatice. La reuniunea din Argentina a G20 din aceasta saptamina, liderul de la Ankara se va intilni cu cel de la Washington. AP scrie că sursele oficiale turce au facut declaratia sub conditia anonimatului.