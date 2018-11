Estonia cere Rusiei eliberarea vaselor și a echipajelor ucrainene capturate în strâmtoarea Kerci

Estonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Tallin la consultări in legatură cu folosirea forței militare de către Rusia impotriva vaselor comerciale ucrainiene, duminica, in Strâmtoarea Kerci și sechestrării acestora si a echipajelor lor, informeaza agenția Associated Press. Ministerul eston de externe i-a comunicat ambasadorului Aleksandr Petkov că Rusia trebuie să elibereze imediat atit cele trei nave cit și echipajele lor, și ca Moscova trebuie să respecte legislația internaționala și să permita libera trecere a vaselor prin strimtoarea Kerci. Un mesaj similar a sosit si din partea Uniunii Europene.

Președintele eston Kersti Kaljulaid a criticat ieri situatia din strimtoarea Kerci spunind ca atacul forțelor ruseste este „un război in Europa”.