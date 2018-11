În Ucraina a intrat în vigoare legea marțială în zece regiuni de frontieră cu Federația Rusă și cu regiunea transnistreană

Ucraina a impus de astazi legea marțiala in zece din cele 27 de regiuni ale sale. In urma ciocnirilor de duminică, 25 noiembrie, din strâmtoarea Kerci, între grănicerii maritimi ruși și militarii ucraineni, Parlamentul Ucrainei, la cererea președintelui Petro Poroșenko, a impus legea marțiala in regiunile care se invecineaza cu Federatia Rusa si cu regiunea transnistreana a Moldovei. Kievul considera acțiunea Rusiei „un act de agresiune din partea Rusiei”. Partea rusă acuză militarii ucraineni că au încălcat legislația maritimă, și au reținut cele trei nave ucrainene si 24 de membri ai echipajelor, dintre care șase au fost răniți. Președintele Putin a calificat incidentul drept „o provocare”, înfăptuită de președintele Ucrainei, pentru a-și intari sprijinul popular înainte de alegerile prezidențiale din 31 martie 2019.

Unii critici ai președintelui Rusiei susțin că incidentul din strâmtoarea Kerci ar fi fost pus la cale de Vladimir Putin pentru a îndrepta atenția spre alte chestiuni decit problemele economice ale Rusiei, sau față de mărirea virstei de pensionare, care a provocat mitinguri de protest in întreaga Rusie.