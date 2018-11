Theresa May și Jean-Claude Juncker vor continua sîmbătă negocierile pentru un acord referitor la Brexit

Premierul Marii Britanii, Theresa May a anunțat că negocierile de aseara de la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker nu au reusit sa deblocheze situatia in legatura cu etapa actuala a negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniune. Negocierile vor continua sîmbata, a anunțat Londra. Inainte de a sosi la Bruxelles, Theresa May spusese în Parlamentul de la Londra că Bruxellles-ul ar fi acceptat de principiu schita de accord pentru Brexit. In discutie au ramas inca multe subiecte controversate, iar Spania a amenințat cu veto orice accord referitor la Gibraltar. Liderii Uniunii se vor intilni duminica, 25 noiembrie pentru a aproba un posibil accord legat de viitorul relatiilor dintre Uniunea Europana si Marea Britanie, după Brexit.