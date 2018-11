Schimb de replici pe tema independenței justiției americane între președintele Trump și John Roberts, președintele Curții Supreme

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut un schimb de replici cu președintele Curtii Supreme a Statelor Unite, John Roberts, pe tema independenței justitiei, după ce instanța a respins politica anti-migratie a administrației de la Casa Alba. In replica sa, președintele Trump l-a acuzat pe judecatorul care a decis in acest caz că ar fi „judecatorul lui Obama”. John Roberts a fost nominalizat de Partidul Republican la conducerea Curtii Supreme si in replica sa catre Casa Albă, a precizat că la Curtea Suprema nu exista judecatori” ai lui Obama, ai lui Trump, ai lui Bush sau Clinton” ci doar judecatori care apara independenta justitiei americane. Cum astazi americanii sarbatoresc Thanksgiving, ziua Recunostiintei, președintele Curtii Supreme a Statelor Unite a spus in mesajul sau și ca independenta justitiei este unul din lucrurile pentru care „toti americanii ar trebui să fie recunoscători”.