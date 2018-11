Avocatul iranian pentru drepturile omului, Abdulfattah Soltani, a fost eliberat din închisoare după șapte ani de detenție

In Iran, un proeminent avocat pentru drepturile omului, Abdulfattah Soltani, a fost eliberat din inchisoare după peste șapte ani de detenție, a informat presa iraniana. Eliberarea nu a fost insa confirmata de familia sa. Soltani a infiintat, impreuna cu laureata premiului Nobel pentru pace Shirin Ebadi, Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului, organizație scoasa in afara legii in Iran. El a fost arestat în 2011 și condamnat la 13 ani de detenție, pentru „răspindirea de propaganda anti-sistem” și „înființarea unui grup de opozitie”. In luna august a acestui an, Soltani a fost eliberat pentru scurt timp pentru a participa la înmormintarea fiicei sale de 27 de ani, care a făcut un atac de cord. Soltani este unul dintre multii activisti pentru apărarea drepturilor omului din Iran aflați în detentie.