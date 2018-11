Șefa guvernului britanic Theresa May și-a apărat proiectul de acord negociat cu Uniunea Europeană privind Brexitul, afirmând într-un interviu publicat astăzi de Daily Mail că mai multe contrapropuneri primite de la adversarii acordului nu rezolvă problemele pentru care nu s-au găsit încă soluții. Miercuri, May a convenit cu Uniunea Europeană asupra unui proiect de acord care să reglementeze ieșirea Marii Britanii. Dar acesta a provocat patru demisii din guvernul său. Mai ales din cauza unui statut special rezervat provinciei britanice Irlanda de Nord, pentru a evita revenirea frontierei terestre între aceasta și Republica Irlanda, după ieșirea Marii Britanii din comunitar, prevăzută să aibă loc pe 29 martie 2019. Presa britanică relatează că alți cinci miniștri din guvernul lui May vor să facă presiuni asupra ei ca să revină la Bruxelles și să renegocieze. Adversarii proiectului de acord spun că felul cum este reglementată chestiunea Irlandei de Nord ar pune în pericol integritatea Regatului Unit, plasând provincia într-o relație vamală cu Republica Irlanda care este diferită decât pentru restul Marii Britanii.