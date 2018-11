Parlamentul European a votat cu mare majoritate în favoarea unui raport critic la adresa statului de drept din România. Raportul a fost adoptat cu 473 de voturi pentru, 151 împotrivă și 40 de abțineri.

Comisia Europeană dă și ea astăzi publicității un raport deosebit de critic privind evoluția justiției în România, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

Partidul Social Democrat de guvernământ a reacționat încă de marți dimineață cu o declarație de presă a vice-președintei PSD, Doina Pană, citată de Ziare.com, în care se spune că: „Viitorul României trebuie sa fie in UE, dar nu oricum, nu in pozitia 'ghiocelului', ci o Românie demna, respectata, tratata egal cu celelalte state membre, indiferent de culoarea politica a celor care conduc vremelnic institutiile europene!” Liderul PSD, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a declarat, citat tot de Ziare.com: „Ca bun român, nu umil, eu consider ca temele mari pentru aceasta țară sunt altele: sanatate, educatie, agricultura, mediul de afaceri".