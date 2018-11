Washingtonul adaugă la lista sancțiunilor împotriva Rusiei 3 persoane și 9 entități care încearcă să obțină profituri din anexarea Crimeei

Statele Unite impun o nouă runda de sancțiuni financiare Moscovei, pentru agresiunea asupra Ucrainei și anexarea Crimeii in 2014. Potrivit subsecretarului de stat de la Ministerul american al Finantelor, Sigal Mandelker, Washingtonul rămîne angajat în a sancționa „entitatile ruse care cauta sa obțină profituri de pe urma anexarii ilegale a Crimeii si a ocupației” regiunii ucrainiene. In replica la anuntul Washingtonului, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a spus, citat de agentia Interfax, că Moscova nu va lua în seama aceste sancțiuni, care, in opinia sa, sunt menite să eșueze. De data aceasta sancțiunile se refera la trei persoane si la nouă entitati care sprijina integrarea Crimeii in Federația Rusa.