Donald Trump a impus noi restricții pentru solicitanții de azil care intră illegal în Statele Unite

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a impus noi restricții pentru solicitanții de azil care intra illegal in Statele Unite. Cei care susțin drepturile imigranților afirmă că aceasta măsură ar încălca legislația actuala americană, care permite ca oameni care fug de persecutii și violențe din țările lor de origine, să poată solicita drept de azil in America. Casa Alba susține că președintele are autoritatea de a restricționa imigrația, „dacă acest lucru este în interesul Statelor Unite”. Administrația Trump susține și că actuala legislație în domeniul azilului ar încuraja imigrația ilegală și că in jur de 700 de mii de cazuri restante blochează sistemul. Noile reglementări îi afectează mai ales pe migranții din America Centrală – Guatemala, Honduras și El Salvador - care au intră în Statele Unite pe la granița cu Mexicul, în căutare de locuri de muncă și de siguranță.