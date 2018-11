Eugen Carpov: Prezența trupelor rusești pe teritoriul R. Moldova a devenit cel mai mare pericol pentru securitatea națională

Prezența trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova a devenit cel mai mare pericol pentru securitatea națională și periclitează situația în domeniul securității militare, a spus președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Eugen Carpov, transmite IPN. În cazul Republicii Moldova, prezența trupelor ruse a fost și rămâne un instrument de menținere a regimului separatist din regiunea transnistreană, a mai spus deputatul.

Carpov a declarat, la Moldova 1, că având în vedere conjunctura internațională și acțiunile Federației Ruse la nivel internațional, în prezent, șansele practice de a fi reluat procesul de retragere a trupelor sunt mult mai mici decât cu 10-15 ani în urmă.

Vitalie Stoian, comandant al armatei moldovene, a afirmat că în stânga Nistrului se află aproximativ 20 de mii de tone de arme și muniții, care au un termen de păstrare depășit, iar depozitarea și transportul lor constituie un pericol. In opinia sa, de aceste muniții are grijă Grupul operativ de trupe al Federației Ruse care se află în regiunea Transnistreana, dar Republica Moldova nu are acces la depozitul de la Cobasna și nu cunoaște care este situația reală.