Un raport Human Rights Watch pune în cauză Rusia pentru tratamentul violent al femeilor

Organizația internațională Human Rights Watch a dat publicității astazi raportul său despre violența domestică în Rusia. Raportul, care are 84 de pagini, se bazeaza pe interviuri realizate cu 69 de persoane – avocati, activisti, reprezentanti guvernamentali si asistenți sociali din Rusia. Potrivit investigatiilor care au durat luni de zile, raportul vorbeste despre lipsuri importante in legislatia de apărare a femeilor de violența domestică, de ostilitatea pe care o au de înfruntat femeile care se pling de abuzuri domestice din partea autorităților. Victimele femei ale violenței domestice din Rusia sunt obligate, daca vor să își faca dreptate să aducă singure cazurile în instanța, fiind obligate sa aduca si martori si să și plătească costurile aferente procesului. Potrivit raportului, poliția nu reacționeaza adecvat nici cind victimele sunt batutue, arse cu tigara sau aruncate pe geam. Raportul documenteaza și cazuri de crime datorate violenței domestice, în care familiile victimelor au fost obligate sa aduca cazurile in instanta. In ciuda apelurilor repetate ale activistilor în domenioul drepturilor omului, legislatia ruseasca nu s-a modificat și ea nu prevedere ordine de protecție pentru victime.