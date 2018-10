Amnesty International cere eliberarea din închisoare a medicului iranian Ferhad Meysami

Amnesty International a avertizat despre starea grava a sănătății unui medic iranian, apărator al drepturilor femeilor, și care se afla in inchisoare la Teheran si in greva foamei din 1 august. Potrivit organizatiei internaționale Farhad Meysami a fost arestat in luna iulie cind a protestat impotriva obligativității ca femile iraniene să poarte vălul islamic, se afla in greva foamei de peste trei luni, este alimentat forțat și starea sănătății sale este precara. Amnesty International cere regimului de la Teheran eliberarea sa imediată și necondiționată. Zeci de iranieni, bărbați și femei au fost arestati, bătuți și persecutati anul acesta pentru că au protestat pașnic impotriva obligativității purtării vălului Islamic.