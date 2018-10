Alte bombe artizanale descoperite în Statele Unite trimise la ONU, CNN, și pe adresa guvernatorului statului New York

Serviciul american de securitate a anunțat că a interceptat un „dispozitiv exploziv” pe adresa de acasă a fostului președinte american Barack Obama și a fostei secretare de stat și primă doamna, Hillary Clinton. Potrivit agenției Associated Press, care citeaza declaratia unei oficialități, dispozitivele par să fie asemănătoare cu cele trimise ieri pe adresa miliardarului si filantropului George Soros.

Casa Alba a condamnat imediat atacuri intenționate asupra fostului președinte Barack Obama si doamnei Clinton, „ca si asupra altor figuri publice” și a anunțat că cei sunt răspunzători de aceste acte vor fi deferiti justitiei. CIA a anunțat deschiderea unei investigații.

Și sediul din New York al televiziunii CNN a fost evacuat din cauza unor pachete suspecte, descoperite de tehnicienii care verificau posta companiei. Cu putin timp in urma a avut loc la New York o conferinta de presa la care a participat guvernatorul orasului Andrew Cuomo, care a declarat că și pe adresa sa a fost trimis un astfel de dispozitiv exploziv și că nu ar fi surprins daca s-ar descoperi și alte bombe artizanale trimise. La aceeasi conferintă de presa incheiată cu o ora in urma, adjunctul servuiciului de informatii din New York, a spus ca dispositivele explozive erau de tip „pipă”, iar primarul New Yorkului a cerut politicienilor să nu mai incurajeze atacurile impotriva presei.