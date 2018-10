Consilierul prezidențial american Jon Bolton are întrevederi cu liderii de la Baku și Erevan

Consilierul pe probleme de securitate Nationala al Casei Albe, John Bolton se află la Baku si va merge apoi în Armenia, venind din Rusia. La Baku, John Bolton a discutat despre evolutiile din enclava Nagorno-Karabach si a declarat ca subiectul se va afla si pe agenda sa de miine de la Erevan, cind urmeaza sa se intilnească cu liderii politici au Armeniei.

In legatura cu potențiale noi sancțiuni impotriva Moscovei ca urmare a implicarii sale in cazul fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale, și a tentativei de ucidere a acestuia, John Bolton a spus ca administratia Trump ia in considerare ceea ce ar putea face, daca Rusia nu este capabilă să își dovedească nevinovăția în acest caz.

La Baku, John Bolton a discutat si despre ambițiile nucleare ale Iranului si despre proiectul gazoductului sudic, menit să reducă dependenta energetica a Europei de Rusia. Miine, Serviciul armean al postului nostru de radio are programat un interviu cu inaltul oficial american.