Mike Pompeo: Statele Unite condiționează finanțarea reconstrucției Sirie de retragerea forțelor militare iraniene de pe teritoriul ei

Statele Unite nu vor finanţa reconstrucţia Siriei atât timp cât forţele iraniene sau susţinute de Iran vor mai fi prezente acolo, a declarat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo. „Astăzi, conflictul din Siria se află la un punct de cotitură", a apreciat Pompeo, într-un discurs susţinut la Jewish Institute for National Security of America. Potrivit lui Mike Pompeo, administraţia Trump doreşte o rezolvare politică a conflictului din Siria, după şapte ani de război, dar și „plecarea din Siria a forţelor iraniene sau susţinute de Iran”. „Noi am fost clari: dacă Siria nu garantează retragerea totală a forţelor susţinute de Iran, ea nu va primi un singur dolar din partea Statelor Unite pentru reconstrucţie", a arătat Pompeo.