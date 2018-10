Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, acuză de trădare o serie de europarlamentari români care critică guvernul

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, la o emisiune TV, că, după discursul premierului Viorica Dăncilă în Parlamentul European, s-a simţit mândru că este român, el afirmând că, la Bruxelles, „trădători” mint şi manipulează în privinţa situaţiei din ţară. Dragnea a respins criticile ce au fost aduse atit in plenul Parlamentului European cit si in Comisia pentru Libertăți Civice, Justitie și Interne (LIBE) pentru evolutiile din domeniul justitiei. In opinia liderului PSD si președinte al Camerei Deputatilor din Romania, cei care critica politica guvernului său ar fi niste „trădători”.

„Vă daţi seama ce manipulare e transmisă la Bruxelles de ani de zile, câte minciuni se spun acolo din partea unor trădători, o spun cu toată tăria, care murdăresc imaginea acestei ţări, care sunt interesaţi doar de destabilizarea României şi doar de a continua ca România să fie în genunchi în faţa intereselor străine”, a spus liderul PSDLiviu Dragnea.