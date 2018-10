Nikol Pașinian reafirmă că dorește alegeri parlamentare anticipate în luna decembrie a acestui an

Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, a declarat că va continua să facă presiuni pentru organizarea de alegeri anticipate în luna decembrie și nu anul viitor, așa cum doresc oponenții săi. Potrivit Consitituției armene, alegeri anticipate pot avea loc daca Parlamentul eșuează de două ori să aleaga un premier. Pașinian a declarat ca va demisiona in aceasta lună pentru a declanșa procedura ce va duce, in opinia sa, la alegeri anticipate in acest an. Pașinian spune că s-a înțeles cu parlamentarii de la Erevan să nu voteze un nou premier, după ce el își va da demisia. Partidul Republican din Armenia si Armenia Prosperă, doua partide cu care Pașinian spune că s-ar fi înțeles, au negat că ar fi fost de acord cu propunerea avansata de Nikol Pașinian. Aceste partide care dețin majoritatea in Parlamentul Armeniei neagă afirmațiile lui Pașinian și susțin ca alegerile anticipate să aibă loc in luna mai, anul viitor.