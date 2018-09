Polițiștii americani au reținut 10 cetățeni români care încercau să intre ilegal în SUA din Canada

Polițiștii de frontieră din Statele Unite spun că au reținut 10 cetățeni români, inclusiv copii, care încercau să intre ilegal în statele Vermont și New York venind din Canada, informează Associated Press. Reținerile au avut loc marți și miercuri, la Champlain, în statul New York, și la Derby Line, în Vermont. Nici unul din cei reținuți nu avea asupra lui documente care să-i permită intrarea în Statele Unite, a mai informat sursa citată. Românii nu mai au nevoie de viză pentru a merge în Canada, dar obligativitatea obținerii vizei pentru Statele Unite încă nu a fost abolită.