Incident aviatic creat de bombardiere rusești intrate în zona de identificare a apărării aeriene americane din Alaska

Doua avioane de luptă americane au escortat ieri, 6 septembrie doua avioane de razboi rusesti Tu85 in spatial aerian deasupra Marii Bering și a Marii Ohotsk. Incidentul a fost confirmat de Ministerul rus al apărarii, care a spus ca cele doua bombardiere rusești „executau zboruri planificate deasupra apelor neutre” cind avioanlele americane le-au escortat in afara acestui spatiu aerian. Un purtător de cuvint de la Comandamentul Nordic al Spatiului aerian defensiv american, Michael Kocharek, declarase jurnaliștilor că bombardiere rusești intraseră în zona de identificare a apararii aeriene din Alaska, la sud de insulele Aleutiene. El a spus și ca nici un moment avioanele rusești nu au intrat in spatial aerian american sau canadian.