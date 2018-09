New York Times: Serghei Skripal a colaborat cu serviciile de informații spaniole pentru expunerea unor grupări criminale în relație cu Kremlinul

Serghei Skripal, fostul agent dublu rus, care a fost intoxicat cu gazul Noviciok în Marea Britanie de agenți rusi, dar care a supraviețuit atentatului ar fi colaborat cu ofiteri de informații din Spania în legatură cu expunerea unor grupari de crimă organizată afiliate Kremlinului, scrie cotidianul american New York Times de astazi, citind un official spaniol. Ieri la Consiliul de Securitate ONU, Marea Britanie a cerut Rusiei sa recunoasca implicarea sa in acest caz. Rusia susține că probele aduse de serviciile de informați ibritanice ar fi „un amestec fals de fapte”.