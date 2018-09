Președinții Rusiei, Turciei și Iranului se întîlnesc la Teheran pentru a discuta situația din Siria

Președinții Rusiei, Turciei si Iranului se întilnesc astazi la Teheran pentru a discuta situatia din Siria. Rusia si Iranul susțin regimul președintelui Bashar al-Assad, care încearca sa preia controlul printr-o ofesivă militară asupra provinciei Idlib, singura parte controlată înca de opozitia siriana, in timp ce Turcia susține mai multe grupari rebele din provincie. Statele Unite, Franta si Marea Britanie au avertizat guvernul de la Damasc să nu foloseasca arme chimice impotriva rebelilor de la Idlib. Turcia a avertizat si ea, ca o ofensiva asupra provinciei ar crea o nouă criza umanitară cu posibilitatea ca 800 de mii de civili sa fie obligati sa se refugieze. Turcia gazduieste deja trei milioane și jumătate de refugiați sirieni. Staffan de Mistura, emisarul ONU pentru Siria, a făcut un apel catre președinții Rusiei si Turciei să colaboreze pentru gasirea unei solutii actualei crize, spunind ca in Idlib se afla mai multi copii decit „teroristi”. Potrivit emisarului ONU, in provincie sunt peste un milion de copii.