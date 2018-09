Rusia pusă unanim sub acuzare în dezbaterea Consiliului de Securitate ONU pentru atacul cu gaz neurotoxic împotriva lui Serghei Skripal

La Consiliul de Securitate ONU, Marea Britanie, susținută de aliatii sai – Statele Unite, Franta, Germania și Canada, a condamnat Rusia pentru atacul cu gaz neurotoxic impotriva fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale, de la Salisbury. Ambasadoarea britanică, Karen Price, a cerut Moscovei să accepte dovezile aduse de politia britanică, care, in opinia Londrei, arată justețea punerii sub sub acuzatie a celor doi rusi „pentru conspirație în vederea unei crime, tentative de omor și folosirea si deținerea agentului chimic Noviciok”. Londra crede ca cei doi barbați care au intrat in Marea Britanie cu pașapoarte rusești pe numele Aleksandr Petrov și Ruslan Boșirov, ar fi agenți ai serciului military rus de informații GRU. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia a declarat în ședinta Consiliului de Securitate ONU că „nu a auzit nimic nou” din partea Marii Britanii și că acuzatiile împotriva Rusiei sunt „nefondate și amesteca in mod fals faptele”.