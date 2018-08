Mustafa Djiamilev: Erdogan a promis să discute cu Putin despre ucrainenii din închisorile rusești

Liderul tatarilor din Crimeea, parlamentarul ucrainean Mustafa Djiamilev a decșarat postului nostru de radio că președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan i-a promis că va discuta cu președintele Rusiei, Vladimir Putin situatia ucrainienilor deținuti în închisorile rusești, și ca el a predat președintelui Turciei si ministerului turc de externe lista ucrainienilor deținuți de Rusia pe motive politice. Activiști pentru respectarea drepturilor omului spun ca peste 60 de ucrainieni ispășesc pedepse cu inchisoarea in Rusia si in Crimeea anexata de Rusia pe motive politice. Printre ei se afla si regizorul de filme Oleh Sențov, care este in greva foamei de peste 100 de zile.