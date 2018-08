Numărul atacurilor asupra refugiaților din Germania a scăzut simțitor în acest an, potrivit datelor statistice ale Ministerului german de Interne, informeaza agenția Reuters. In primele șase luni ale anului au fost înregistrate 704 atacuri violente asupra refugiaților, față de 1127 în aceeași perioadă a anului trecut. In cursul acestor atacuri au fost răniți 120 de oameni. Numărul refugiaților sosiți în Germania este de peste un million, veniți mai ales în 2015 și 2016.