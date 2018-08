Un corespondent din Belarus al postului german de radio Deutsche Welle a fost reținut la Minsk sub acuzația că ar fi obținut illegal informații de la agenția oficială de știri BeITA. Anunțul a fost făcut de soția lui Paulyuk Bykouski. În același dosar a mai fost reținut Aliaxei Zukau, redactorul paginii de internet „Belarusians and the Market”. Se pare că reținerea celor doi ziariști se înscrie într-o nouă campanie a autorităților de la Minsk de a limita libertatea presei.