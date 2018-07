Heiko Maas: „Guvernul britanic va trebui să înceapă să se miște” în negocierea Brexitului

Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a declarat că guvernul Marii Britanii trebuie să progreseze în negocierile de ieșire din Uniunea Europeană, inclusiv în chestiunea graniței cu Irlanda. „Pentru ca ieșirea să fie realizată în modul cel mai ordonat posibil, guvernul britanic va trebui să înceapă să se miște“, a spus Maas într-un interviu publicat astăzi de grupul de presă Funke. După Brexit, granița dintre Irlanda de Nord și Republica Irlandeză va fi singura graniță terestră între Marea Britanie și Uniunea Europeană, dar Londra este reticentă să avanseze o soluție privind instalarea controalelor la acestă graniță. O altă chestiune care trenează este încheierea unui acord privind accesul Marii Britanii pe piața europeană unică după Brexit-ul care trebuie să se producă cel târziu primăvara viitoare. Declarațiile ministrului german de Externe, care a mai spus că Uniunea Europeană nu va accepta înțelegeri în detrimentul său negociate sub presiune, survin după ce premierul britanic Theresa May a ridicat, marți, nivelul negocierilor de despărțire de Uniunea Europeană. May a spus că că va prelua personal șefia asupra negocirilor conduse până acum de un ministru desemnat pentru Brexit, Dominic Raab.