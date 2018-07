Drept la replică al raportoarei ONU Iulia Motoc...

În 18 iunie 2018, corespondentul Europei Libere Dan Alexe a publicat un articol intitulat „Canibalism, excizie în masă, sau cum se fac câteodată rapoartele unor experți ONU”, în care se face referire la un lider congolez, Jean Pierre Bemba, achitat de Curtea Penală de de la Haga (CPI), în urma apelului.

Jean-Pierre Bemba fusese condamnat în 2016 la 18 ani închisoare pentru „crime împotriva umanității”, și era cel mai înalt personaj condamnat vreodată de CPI pentru „crime de război” și „crime împotriva umanității”.

Politician congolez și fost șef al unei miliții din junglă, Bemba a fost arestat în 2008 la Bruxelles, și petrecuse pînă la data achitării 10 ani în închisoare preventivă la Haga.

În articolul său din iunie, Dan Alexe face referire între altele și la mai multe documente și rapoarte foarte contestate, între care și „On the situation of human rights in the Democratic Republic of the Congo”, redactat de raportoarea ONU Iulia Motoc, actualmente judecătoare din partea României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Raportul, scrie Dan Alexe, a fost realizat între 1 - 9 martie 2003, și vorbea de: „execuții arbitrare, violuri, torturi și dispariții forțate comise de milițiile MLC (conduse de Jean-Pierre Bemba)… Raportul menționează 136 execuții sumare, 71 violuri, inclusiv violuri de copii, 100 dispariții forțate și 96 dispariții de copii. Unele execuții sumare au fost urmate de mutilări și canibalism.”

Am primit din partea Iuliei Motoc un drept la replică legat de articolul semnat de Dan Alexe, pe care îl publicăm ca atare aici:

„DREPT LA REPLICĂ

Am luat la cunoștință cu surprindere de conținutul articolului intitulat „Canibalism, excizie în masă, sau cum se fac câteodată rapoartele unor experți ONU’ publicat de Dan Alexe.. Articolul contine informatii inexacte. Se mentioneaza ca „A fost condamnat în 2016 pe baza unor documente și rapoarte foarte contestate, printre care și: „On the situation of human rights in the Democratic Republic of the Congo”, redactat de raportoarea ONU Iulia Motoc, actualmente judecătoare din partea României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Afirmatia este falsa. In sentinta de condamnare a lui Jean Paul Bemba nu figureaza nicio referire la acest raport.

Citatul din raportul din 2003 este trunchiat ”Raportul, realizat între 1 - 9 martie 2003, vorbea de: „execuții arbitrare, violuri, torturi și dispariții forțate comise de milițiile MLC (conduse de Jean-Pierre Bemba)… Raportul menționează 136 execuții sumare, 71 violuri, inclusiv violuri de copii, 100 dispariții forțate și 96 dispariții de copii. Unele execuții sumare au fost urmate de mutilări și canibalism.”

("arbitrary executions, rape, torture and forced disappearances perpetrated by MLC (led by Jean-Pierre Bemba) in the town of Mambasa and in villages between Mambasa and Mangina and between Mambasa and Erengeti. On the basis of interviews conducted in Beni, Butembo, Mangina, Oicha and Erengeti, the reports mention 136 summary executions, 71 rapes, including rape of children, 100 forced disappearances and 96 missing children. Some of the summary executions were followed by mutilation and cannibalism.”).

Acest pasaj este trunchiat si induce in eroare, Paragraful exact este “On 15 January 2003, after an inquiry initiated in December 2002, MONUC reported summary or arbitrary executions, rape, torture and forced disappearances perpetrated by MLC (led by Jean-Pierre Bemba), RCD/N (led by Roger Lumbala) and certain elements of UPC in the town of Mambasa and in villages between Mambasa and Mangina and between Mambasa and Erengeti. On the basis of interviews conducted in Beni, Butembo, Mangina, Oicha and Erengeti, the reports mention 136 summary executions, 71 rapes, including rape of children, 100 forced disappearances and 96 missing children. Some of the summary executions were followed by mutilation and cannibalism. This was a planned operation, under the name of "Effacer le tableau" ("A clean slate"), and those responsible for the killings targeted Mambasa's Nande community and the Twa (pygmies). (Paragraph 27).

Raportul meu citeaza raportul MONUC, omiterea acestui raport deformeaza substantial sensul citatutukui si mesajul este inexact.

Mai departe articolul citeaza faptul ca ONU a fost criticat pentru ca s-a bazat pe rapoarte controversate ca ale mele. Autorul nu citeaza nicio sursa. As putea cita mai multe surse care lauda rapoartele mele dar acesta este subiectul articolului.

În consecinţă, apreciem ca fiind neconforme cu realitatea aserțiunile autorului, având în vedere și documentarea lacunară în elaborarea articolului.

Pentru considerentele de mai sus, vă solicităm să publicaţi acest drept la replică în aceleaşi condiţii ca articolul invocat în vederea rectificării informaţiilor prezentate opiniei publice deoarece acestea nu sunt conforme realităţii şi sunt de natură să aducă atingere imaginii şi prestigiului meu.

Îmi exprim speranţa că, pe viitor, pentru asigurarea unei informări corecte şi obiective a opiniei publice, „Europa libera” va solicita şi punctul de vedere al instituţiei noastre şi se va documenta, înainte de publicarea unui articol, evitând astfel erorile de informare sau de interpretare a informaţiilor.”