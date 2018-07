Victor Orban: Ungaria va coopera cu Israel pentru combaterea anti-semitismului

Aflat în vizită în Israel, premierul Ungariei, Victor Orban, a spus la o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu că țara sa are „zero toleranță” față de anti-semitism și va coopera cu Israel pentru combaterea acestui flagel. „Suntem gata să cooperăm la tot ce are legătură cu războiul împotriva anti-semitismului și considerăm că pozițiile împotriva statului Israel sunt o formă a lui”, a spus Orban, citat de DPA, adăugând că în Ungaria „toți cetățenii evrei sunt sub protecția guvernului”. Cunoscut mai ales pentru politica sa anti-migrație și islamofobă, Orban s-a confruntat cu acuzații de anti-semitism din cauza campaniei împotriva filantropului american de origine ungară George Soros, care este evreu, dar și pentru omagiile pe care le-a adus liderului Ungariei din vremea războiului al doilea mondial Miklos Horthy.