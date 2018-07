Theresa May despre „sfatul” lui Donald Trump: „Mi-a spus nu să negociez, ci să dau în judecată” UE

Premierul britanic Thersa May a spus că președintele american Donald Trump i-a sugerat să dea în judecată Uniunea Europeană, în efortul de a părăsi organizația în condiții avantajoase. Trump spusese reporterilor la 13 iulie că i-a dat un sfat lui May, dar aceasta l-a considerat „prea brutal”. Întrebată de BBC duminică despre acel sfat, May a răspuns: „Mi-a spus că a trebui să dau în judecată UE. Nu să negociez, ci să-i dau în judecată”. May a amintit însă că tot Trump a spus la conferința de presă că negocierile pentru „Brexit” trebuie să continue. Marea Britanie ar urma să iasă din UE cel mai târziu la sfârșitul lunii martie 2019, în baza referendumului din 2016, câștigat cu o mică diferență de voturi de partizanii ieșirii din UE.