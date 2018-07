Președintele Trump se alătură criticilor premierului britanic

Președintele american se întîlnește cu Theresa May la reședința de vară a premierului britanic, din afara Londrei, după care va fi primit de Regina Elisabeta a Doua, la Castelul Windsor.

Înainte de întîlnirea cu premierul britanic Theresa May, președintele american Donald Trump, aflat într-o vizită oficială de două zile în Marea Britanie, s-a alăturat celor care critică planul post-Brexit al premierului drept mult prea „slab”. Într-un interviu cu tabloidul The Sun, președintele a declarat că acest plan ar putea submina orice aranjament commercial special între Marea Britanie și Statele Unite pentru că, în realitate, ar fi un aranjament între Statele Unite și Uniunea Europeană.

Premierul Theresa May a pierdut deja doi membri ai guvernului din cauza acestui plan: ministrul pentru Brexit David Davis și ministrul de externe Boris Johnson, au demisionat în semn de protest, susținând că planul lasă de fapt Marea Britanie în Uniunea Europeană, după Brexit. În interviul cu The Sun, președintele american a apreciat că Boris Johnson ar fi „un foarte bun premier, are toate calitățile”.

Preşedintele american Donald Trump i-a avertizat pe europeni că imigraţia "a schimbat caracterul" continentului şi îi ameninţă cultura. În același interviu cu tabloidul de mare circulație „The Sun”, Trump afirmă: „Permiterea imigraţiei în Europa este o ruşine. Cred că a schimbat caracterul Europei şi dacă nu luaţi rapid măsuri nimic nu va mai fi la fel ca înainte, şi nu spun acest lucru într-un sens pozitiv".

Preşedintele american l-a criticat și pe primarul Londrei ,Sadiq Khan pentru faptul că nu AR reuși să combat eficient terorismuL. Dar și pentru că a autorizat demonstrațiile de proteste împotriva sa: „Nu am niciun motiv să mă duc la Londra. Îmi plăcea Londra ca oraş... Cred că primarul vostru a făcut o treabă foarte proastă. De ce să mă duc dacă nu mă simt binevenit" - a comentat Trump.

Primarul Londrei și președintele american au avut deja un schimb dur de replici cu ocazia atentutului din 3 iunie 2017 din capitala britanică.

La Londra și în mai multe orașe britanice sunt anunțate o serie de mari proteste anti-Trump, inclusiv în piața din fața Parlamentului . Vor avea loc însă și cîteva manifestații pro-Trump.