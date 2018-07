Stanislav Belkovski: Întâlnirea cu Putin e la fel ca întrevederea cu Kim Jong Un

În ajunul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin, politologul rus Stanislav Belkovski, fondator și director al Institutului Național de Strategie de la Moscova, spune că nu se așteaptă la rezultate spectaculoase. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Radio Svoboda, moderate de Leonid Velehov.

Radio Svoboda: Despre apropiata întâlnire a lui Putin și Trump vreau să vă întreb, care va avea loc a doua zi după evenimentul principal – după finala Campionatului mondial de fotbal. Credeți că va fi un eveniment crucial?

Stanislav Belkovski: „Nu, nu va fi nimic. Washingtonul a făcut publică componența delegației care va participa la întâlnire. Vreau să atrag agenția că din componența delegației nu face parte nici secretarul de stat Michael Pompeo, nici fiica lui Donald Trump, Ivanka Trump, și nici soțul ei, ginerele președintelui american, Jared Kushner. Și anume Jared Kushner este principalul specialist în privința aranjamentelor din spatele culiselor și din umbră. Înseamnă că astfel de aranjamente nu vor fi. Merg acolo și consilierul de securitate națională John Bolton, și noul director de comunicare Bill Shine, fost vicepreședinte al Foxnews.

În plus, Kremlinul a făcut o scurgere a declarației bilaterale, a proiectului acestei declarații, în care nu este nimic, doar apă chioară. Partea americană merge pe două teze. Prima este că în declarație trebuie incluse garanții cu privire la neamestecul Rusiei în viitoarele alegeri americane la orice nivel. Evident că Rusia nu va fi de acord cu asta, pentru că astfel ar fi nevoită să recunoască indirect implicarea precedentă din 2016, iar Putin niciodată nu va merge la asta. Chiar și când a fost strâns la colț în situația cu bucătarul lui, Evgheni Prigojin, proprietarul așa-numitei „fabrici de troli din Olghino”, din Sankt-Petersburg, Putin deja și-a făcut publică poziția: chiar dacă Evgheni Prigojin și „trolii din Olghino” ar fi fost implicați în acest proces, aceștia constituie structuri private care nu au primit de la stat niciun fel de comandă în acest sens.

A doua teză: America vrea ca Rusia să influențeze Iranul pentru ca acesta să-și retragă trupele și formațiunile, structurile militarizate pro-iraniene de tipul Hezbollah, din Siria. Moscova nu poate face asta pentru că nu are această influență asupra Iranului. În plus, pentru Iran prezența militară în Siria este o chestiune politică de primă importanță. Pentru că Siria este un stat șiit cu o populație majoritar sunnită, alianța Iranului și Siriei este menținută în mare parte de prezența militară a Iranului pe acest teritoriu și de ajutorul pe care Iranul îl oferă Damascului oficial și președintelui Bashar Assad. Plecând din Siria, Iranul riscă să-l piardă pe Bashar Assad și astfel să slăbească considerabil frontul comun în confruntarea cu monarhii Golfului Persic și cu Israel.”

Radio Svoboda: Și atunci la ce bun tot acest „balet”?

Stanislav Belkovski: „Este același lucru ca și întâlnirea lui Donald Trump cu Kim Jong Un în Singapore. Doar pentru a arăta că această întâlnire a fost posibilă. Alexandr Blok, spunea în articolul său „Prăbușirea umanismului” că în epoca care vine în schimbul liderului etic, politic va veni liderul-actor, cuvântul căruia nu va însemna foarte mult, pentru care totul va fi doar un joc și actorie. Iată că Donald Trump este un astfel de lider. El este show-man, el îi poate spune lui Putin orice fel de complimente, pur și simplu acestea nu trebuie luate în serios.”

Radio Svoboda: Pe cât trece timpul, pe atâta mă conving mai mult de faptul că gândul pe care l-ați formulat la începutul președinției lui Trump este absolut corect – este într-adevăr un fel de „show must go on”.

Stanislav Belkovski: „Pentru asta și este întâlnirea de la Helsinki. Presa noastră oficială își va aminti încă de multe ori de faptul că aceasta are loc în palatul prezidențial, care a fost palatul imperial construit de Alexandr I, unde s-a oprit Nikolai al II-lea cu câțiva ani înainte de revoluția din februarie 1917. Adică, întâlnirea ar avea loc aproape pe teritoriul nostru - însuși precedentul, faptul că pentru prima dată Trump și Putin se întâlnesc față în față și nu pe marginea unor summituri sau a altor evenimente internaționale. Și cu asta, ca și în cazul cu Kim Jong Un, totul se va termina.”

Radio Svoboda: Deci, sunteți practic sigur că La Helsinki nu se va întâmpla nimic decisiv?

Stanislav Belkovski: „Presa oficială și Donald Trump pe Twitter vor prezenta asta ca un prim pas în depășirea contradicțiilor fundamentale. Dar acestea nu pot fi depășite, pentru că SUA ocupă în continuare o poziție dură în privința Crimeii, a Ucrainei, a sancțiunilor. SUA este împotriva gazoductului Nord-Stream-2, căruia apropo nu i se împotrivește UE, poziția SUA aici este cea mai dură. Da, summitul G-7 din Canada de la începutul lui iulie a semănat unele îndoieli, pentru că acolo Donald Trump în maniera lui caracteristică a spus că Crimeea este pro-rusească. Din nou, este cuvântul unui show-man care are valoare doar în cadrul unui episod al serialului, dar în episodul următor poate să nu mai fie. El mai vorbea și despre posibilitatea revenirii la formatul G-8 și așa mai departe. Ulterior, persoane oficiale de la Casa Albă au dezmințit aceste declarații.”