Marea Britanie va dubla asistența financiară pentru țările din vestul Balcanilor

Marea Britanie a anunțat că va dubla asistența financiară pentru țările din vestul Balcanilor, ca să le ajute să-și consolideze progresele mai ales în combaterea criminalității organizate și a traficului de droguri. Anunțul premierului Theresa May a venit ieri în ajunul summit-ului Balcanilor de Vest, care are loc la Londra cu participarea liderilor țărilor balcanice și ai unor țări din UE, inclusiv cancelarul german Angela Merkel. Țările din vestul Balcanilor, foste republici iugoslave, plus Kosovo și Albania, au promisiunea că vor fi primite în UE odată de vor îndeplini condițiile de aderare, dar pregătirea lor a fost îngreunată de adversități moștenite din trecut și de flagelul larg-răspândit al corupției.