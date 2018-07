Brett Kavanaugh nominalizat judecător al Curții Supreme în Statele Unite

Presedintele Trump si-a anuntat optiunea pentru un nou judecator la Curtea Suprema. Este vorba despre judecatorul Brett Kavanaugh. Ce se stie despre el? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Numirea unui judecator la Curtea Suprema este una dintre cele mai importante decizii, luate de un presedinte al Statelor Unite. Domnia legii este conditia esentiala pentru ca o democratie sa functioneze. Tocmai de asta, presedintele Trump si-a anuntat optiunea in fata camerelor de luat vederi, la o ora de maxima audienta, explicind-o populatiei.

Opiniile cu privire la motivatiile lui si semnificatiile deciziei pentru societatea americana difera. Dar o idee impartasita atit de sustinatori cit si contestatari este ca optiunea pentru Curtea Suprema este una definitorie, nu doar pentru politica ci si pentru maniera in care va fi redefinita identitatea americana. In astfel de imprejurari, in care decizii de o astfel de importanta sint luate, seful statului are datoria de a le comunica populatiei intr-o maniera directa si adecvata. Si asta a si facut presedintele Trump.

Brett Kavanaugh, optiunea presedintelui are 53 de ani, o virsta care dupa toate probabilitatile il va mentine – in cazul confirmarii - in Tribunalul Suprem pentru citeva decenii. El este preferatul aripii considerata moderata a Partidului Republican, un om al sistemului. A lucrat pentru judecatorul Kennedy, a carui retragere a antrenat noua numire si a absolvit prestigiooasa universitate Yale.

Brett Kavanaugh este judecator la Tribunalul din Washington DC, din 2006. El are legaturi strinse cu familia Bush si acest fapt a facut pe multi analisti sa creada ca Trump nu va opta pentru el, date fiind raporturile sale tensionate cu familia politica respectiva. Anumiti conservatori au exprimat temeri ca Brett Kavanaugh ar fi o optiune indoielinia in cazuri de mare relevatnavanta pentru ei cum sint dreptul la avort sau sistemul de asigurari medicale Obamacare.

Pentru audieri, judecatorul este considerat o optiune relativ riscanta, tocmai pentru ca a fost prezent in multe cazuri cu mare relevanta si a avut pronuntari si scrieri care-i dau la iveala optiunile, incepind cu investigatia lui Ken Starr, care a dus la inculparea fostului presedinte Clinton si pina la victoria lui George W Bush impotriva lui Al Gore, care a fost decisa in cele din urma la Tribunalul Suprem.

Or, republicanii spera sa poata obtine confirmarea rapid pentru ca nu se stie ce se va intimpla cu controlul politic din Congres, dupa alegerile din noiembrie. Brett Kavanaugh se bucura de sprijinul cercurilor de afaceri pentru ca are reputatia ca lupta impotriva excesului de reguli guvernamentale Exista un aspect considerat de analisti ca ar fi fost in favoarea lui Brett Kavanaugh. Dupa ce presedintele Clinton a fost inculpat, in legatura cu cazul Monica Lewinsky, Brett Kavanaugh a scris că poate a venit vremea ca Congresul sa ia in considerare sa amine procese civile sau penale impotriva presedintilor in exercitiu, pentru a nu diminua statura presedintiei, aceasta fiind una dintre cele mai dificile functii din lume. Or in contextul actualei anchete care-l vizeaza pe Donald Trump, o astfel de opinie poate avea relevanta.

Acum vor urma, probabil rapid, audieri in Senat, unde republicanii nu-si pot permite sa piarda mai mult de doua voturi din propria tabara. Dar exista si democrati, care candideaza in circumscriptii in care Trump e popular si pe care republicanii ar putea incerca sa-i convinga, in conditiile in care blocul conservator nu voteaza impreuna.