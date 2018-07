G.M: Helgesen: Deciziile CEC și ale justiției moldovene sînt îngrijorătoare (VIDEO)

Comitetul de Monitorizare al Congresului Puterilor Locale și Regionale de pe lângă Consiliul Europeia discutat în regim de urgență situația din R.Moldova. Raportoarea pentru Moldova, Gunn Marit Helgesen declară într-un interviu cu Europa Liberă că deciziile Comisiei Electorale Centrale și ale justiției moldovene sunt îngrijorătoare atât pentru democrație, cât și pentru viitorul țării.

Europa Liberă: Cum apreciați situația de la Chișinău, după ce Comisie Electorala Centrală a anulat alegerile de la Chișinău, iar asta după ce justiția din Moldova a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Năstase.

Gunn Marit Helgesen: „Situația de la Chișinău este dificilă de peste un an, de la suspendarea primarului de atunci, Dorin Chirtoacă. Nu este bine ca situația să se mențină în această stare de incertitudine pe o perioadă atât de lungă, si asta nu e bine pentru cetățeni, mai ales.”

Europa Liberă: Cum a apreciat Congresul motivarea Curtii de invalidare a mandatului dlui Năstase?

Gunn Marit Helgesen: „Comitetul de Monitorizare, care se află acum la Istanbul, este nu doar surprins de deciziile luate în ultima perioadă la Chișinău, dar considerăm acuzațiile la adresa dlui Năstase deplasate. Dl Năstase a încurajat pe pagina sa de Facebook să iasă la vot. Ce e rău în asta? Este îngrijorător ce se întâmplă în Moldova atât pentru democrație, cât și pentru viitorul țării.”

Europa Liberă: Congresul a avut o misiune de observatori la alegeri. Au respectat aceste alegeri standardele democratice?

Gunn Marit Helgesen: „Delegația noastră nu a fost numeroasă, dar am avut ocazia să ne facem o părere despre organizarea alegerilor. Am colaborat cu forțele de ordine din localitățile unde am observat procesul de votare. Ce putem să spunem este că au existat ceva tensiuni în anumite secții de votare, dar în general alegerile au fost organizate corect, in concordanță cu statutul Congresului Puterilor Locale și Regionale.”

Europa Liberă: Care este abordarea în astfel de cazuri? Există astfel de precedente în rândul statelor membre ale Consiliului Europei?

Gunn Marit Helgesen: „Nu știu dacă au mai fost astfel de cazuri în alte state membre ale Consiliului Europei, dar ce pot spune este că ceea ce se întâmplă la Chișinău ne îngrijorează atât pe noi cât și multe alte organisme internaționale. Acest subiect este pe agenda Comitetului de Monitorizare și vom continua să il punem pe agenda politică a altor instituții. Noi nu suntem un organism legislativ, ci unul politic. Ceea ce vă pot spune sigur este că Moldova și chestiunea invalidării alegerii dlui Năstase vor rămâne pe agenda viitoarelor sesiuni ale Congresului, până când situația va fi remediată.”