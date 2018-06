Două filme românești au fost selectate pentru Festivalul de film de la Karlovy Vary

În perioada 29 iunie - 7 iulie 2018 are loc o nouă ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary, unde au fost selecționate să participe două filme româneşti: Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari - în regia lui Radu Jude (premieră mondială în competiţia oficială) şi Nu mă atinge-mă / Touch Me Not - în regia Adinei Pintilie (Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de la Berlin). Vor fi prezentate aproximativ 150 filme din toată lumea. Cu excepția retrospectivelor și proiecțiilor speciale, toate filmele sunt premiere în Cehia, unele fiind chiar în premiere europene sau mondiale.