Theresa May condamnă separarea copiilor imigranți de părinții lor intrați ilegal în Statele Unite

Premierul Marii Britanii, Theresa May, și-a adăugat vocea corului de condamnări la adresa politicii americane de separare a copiilor imigranți de părinții lor intrați ilegal în Statele Unite. „Imaginile cu copii care par să fie ținuți în cuști sunt foarte tulburătoare”, a spus May, adăugând că va face presiuni asupra președintelui Donald Trump să renunțe la asemenea practici. Tot miercuri Associated Press a scris că după ce administrația lui Donald Trump a lansat așa-numita politică a „zero-toleranței” față de imigrația ilegală, aproximativ 2300 de copii mici de imigranți au fost plasați în trei centre din sudul statului Texas, iar al patrulea ar urma să se deschidă la Houston. AP scrie că această practică reînființează de facto instituția orfelinatului, abolită de mai multe decenii în Statele Unite.