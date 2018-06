Demonstrație la Kiev în favoarea eliberării regizorului Oleg Sențov aflat în greva foamei după condamnarea sa în Rusia la 20 de ani închisoare

La Kiev a avut loc ieri o mică manifestație de protest în fața reprezentanței Uniunii Europene. Protestatarii au cerut boicotarea Campionatului mondial de fotbal care se desfășoară in Rusia și au cerut sprijin european pentru eliberarea din detenție a regizorului ucrainian Oleh Sențov, aflat in greva foamei și condamnat la 20 de ani de închisoare in Rusia.

Singura țară a Uniunii Europene care a boicotat oficial evenimentul sportiv a fost Marea Britanie, dar echipele britanice se afla în competiție.

Parlamentul European a adoptat ieri o rezolutie, votată covârșitor de europarlamentari, prin care se cere Rusiei „eliberarea imediată și necondiționată a lui Sențov și a celorlalți cetățeni ucraineni reținuți de Rusia în mod ilegal”.

Prin greva foamei, regizorul Sențov cere și el eliberarea celor 64 de ucraineni reținuti de Rusia și considerați de comunitatea internațională drept prizonieri politici.