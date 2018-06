Summitul Trump-Kim: ce a obținut Coreea de Nord și ce a primit America în schimb?

Care sint rezultate summitului americano-nord-coreean din Singapore? e intrebarea adresata corespondentului Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump s-a declarat foarte multumit de cele realizate la summit, spunind ca comunicatul final este mult mai mult decit lumea astepta.

Analistii sustin insa ca, in ciuda imprejurarii fara indoiala istorice – intilnirea ca atare dintre Kim Jong Un si Donald Trump – ceea ce s-a realizat, in termeni concreti, este si va ramine pentru un timp un mister.

Stacheta a fost ridicata atunci cind secretarul de stat, Mike Pompeo, a spus inainte de summit ca Statele Unite nu se vor multumi cu nimic mai putin decit denuclearizare totala, verificabila si ireversibila.

Promisiunile partii nord-coreene vizeaza esenta si anume denuclearizarea, dar nu sint cunoscute detalii si nici modalitatile prin care comunitatea internationala poate verifica daca Phenianul isi tine cuvintul. Si judecind dupa antecedente, verificarea minutioasa este necesara.

Presedintele Trump a oferit ceva si anume suspendarea exercitiilor militare cu Coreea de Sud pe care a tinut sa le si discrediteze, spunind ca ele sint agresive si scumpe. Stirea a parut sa ia prin surprindere aliatul sud-coreean, care a spus ca va solicita clarificari, reactie similara cu cea a Pentagonului de altfel. Phenianul considera manevrele respective ca fiind o amenintare si, in consecinta, este o victorie importanta, din punctul lor de vedere.

Nu se stie ce a primit America in schimb. Kim Jong Un se poate intoarce acasa multumit de rezultat, nu doar faptul ca s-a intilnit cu presedintele Trump, dar acesta a declarat ca liderul nord-corean este un om inteligent, cu simtul umorului, bun negociator, adaugind ca isi iubeste poporul. Trump a aratat ca pe parcursul intilnirii a adus in discutie si situatia drepturilor omului in Coreea de Nord, dar ceea ce pare sa fi obtinut este primirea ramasitelor pamintesti ale unor militari americani, ucisi in razboiul din Peninsula Coreea, in anii 50. Deocamdata, nimic altceva.

Presedintele Trump – care pune mare pret pe intuitia sa, in contactele cu lideri straini – a vorbit in termeni elogiosi despre Kim Jong Un, parind sa-i explice abuzurile prin faptul ca a preluat o situatie complicata, pe cind avea doar 26 de ani, atunci cind tatal lui a murit si el a mostenit conducerea tarii.

Cit despre sanctiunile impotriva regimului nord-corean, ele ramin in vigoare, pentru a se vedea unde duc negocierile care vor urma. Voci din Congres continua sa le vada utilitatea si ramin sceptice cu privire la intentiile Phenianului.

Pe asamblu, fara indoiala, un eveniment remarcabil si un pas pozitiv in directia eliminarii unui focar de conflict. Dar ceea ce va urma va determina locul summitului in istorie. Partea simbolica s-a ridicat la inaltimea asteptarilor. Substanta insa, inca lipseste.