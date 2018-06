Soprana Angela Gheorghiu critică instrumentalizarea politică a artiștilor de către Gabriela Firea, primarul Bucureștiului

Soprana Angela Gheorghiu o critică pe pagina sa de Facebook pe primărița Bucureștiului, Gabriela Firea, pentru că se se foloșeste de numele unor mari personalitati, informeaza site-ul Hotnews.ro. „Avand o cariera mondiala din anul 1990 pana astazi, sunt si eu un exemplu pentru elita si intelectualii din România ce nu se lasa instrumentalizati de dumneavoastra; da, tin sa subliniez ca am refuzat cheia si cetățenia de onoare a orasului Bucuresti in septembrie 2017 cu ocazia concertului meu, oferit de catre primaria orasului Bucuresti publicului din România. Tin foarte mult sa va asigur ca exista si oameni care tin la demnitatea si la munca lor, dînd dovada de o coloana vertebrală solidă si care sunt extremi de atenti la imaginea, asocierea si onorabilitatea muncii lor. Recomand fiecarei personalitati in România ca în viitor sa cumpăneasca foarte bine înainte de a accepta o astfel de recunoastere”, scrie Angela Ghiorgiu pe pagina sa de FB, citata de Hotnews.ro.