Premierul britanic respinge din nou ideea ca Rusia să fie reprimită în G7 fără nici o schimbare

Premierul britanic Theresa May a declarat luni în Parlamentul de la Londra că Rusia nu va fi invitată să revină în grupul principalelor puteri industrializate ale lumii,, până când nu încetează să se mai amestece în treburile interne ale altor ţări. May a respins astfel din nou și clar sugestia repetată a președintelui american Donald Trump că Rusia ar trebui reprimită în G7, formând din nou G8. „Există un motiv serios pentru care G8 a redevenit G7'', a declarat Theresa May deputaţilor în parlament, și anume faptul că Moscova a anexat abuziv peninsula ucraineană Crimeea.