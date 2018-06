Vladimir Putin: economia Rusiei de mișcă în direcția cea bună

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că economia Rusiei de mișcă în direcția cea bună, după doi ani de recesiune, dar mai sînt suficiente probleme. Putin a făcut această afirmație în sesiunea sa anuală televizată de întrebări și răspunsuri, și a adăugat că speră ca în viitor Rusia să-și mărească Produsul Intern Brut cheltuind inteligent și cu servicii de impozitare eficiente. Programul de televiziune țn care liderul de la Kremlin primeste întrebari de la cetățeni este un exercițiu de imagine și întrebarile sunt selectate cu grija. Spectacolul are loc la televiziunea de stat si este preluat de alte 3 canale de televiziune si de radio. Lui Puitn i-au fost adresate aproape 2 milioane de întrebari si ele au început sa fie colectate și selectate de echipa de productie începând din 27 mai. Se trimit întrebari prin telefon, internet sau sms. Este a 16 a emisiune de acest fel realizata de Kremlin. Anul acesta spectacolul televizat nu mai are public in studio.