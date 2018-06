Republica Moldova se află pe locul 64 din lume după riscul izbucnirii unui război, într-un clasament care cuprinde 163 de țări, Indexul global al Păcii 2018. Potrivit acestui studiu dat publicității astăzi de Institute for Economics and Peace, situația din R. Moldova a devenit ceva mai sigură decât cu un an în urmă. Ucraina pe teritoriul căreia continuă războiul cu separatiștii pro-ruși se află pe locul 152 în clasament, iar România, membră a NATO și a Uniunii Europene - pe locul 24. Islanda este țara unde pacea este cea mai stabilă, iar pe ultimele două locuri în clasament se află Siria și Afganistanul.