Vicepreședintele Coreii de Nord sosește la Washington în pregătirea summitului Donald Trump-Kim Young Un

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat ca un important oficial al regimului de la Fenian va sosi la New York pentru convorbiri legate de un posibil summit între liderii de la Washington si Fenian. Informația a fost publicata pe un tweet de către Donald Trump. In drum spre New York s-ar afla, potrivit mesajului președintelui american, vicepresedintele Coreii de Nord, Kim Young Chol. Anterior mediile de informare din Coreea de Sud au informat despre calatoria vicepresedintelui nord-coreean. Ar fi cel mai inalt oficial al regimului din Coreea de Nord care vizitează Statele Unite din 2000. Intilnirea planificată pentru 12 iunie in Singapore între Donald trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost pusa sub semnul întrebării, după ce liderul de la Casa Alba a anunțat că nu va participa.