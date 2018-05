Silvia Radu a demisionat din funcția de primar general interimar la Chișinău

Silvia Radu a demisionat astăzi din funcția de primar general interimar al municipiului Chișinău, informeaza agenția Moldpres. „Le mulțumesc tuturor colegilor cu care am muncit în aceste luni, uneori zi și noapte. A fost o experiență din care am învățat multe lucruri utile și în care am avut ocazia să cunosc mai bine locuitorii Chișinăului. Voi continua să sprijin modernizarea capitalei și în activitățile mele viitoare, cu tot ce voi putea”, a scris Silvia Radu pe o rețea de socializare.

La alegerile locale din capitală, Silvia Radu – care a candidat ca independemtă, a obținut 17,65% din voturile alegătorilor. Ion Ceban a obținut 40,97%, Andrei Năstase – 32,12%.