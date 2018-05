Un mesaj pe Internet anunță noi atacuri ale talibanilor afgani la Kabul

Talibanii i-au avertizat pe locuitorii din Kabul să stea „la distanță” de centrele militare pentru ca vor avea loc mai multe atacuri in oraș. Mesajul a fost postat astazi pe Internet, și se spunea ca atacurile fac parte din „ofensiva de primăvara” și că talibanii ar dori, „să nu omorim nici un civil”. Talibanii și-au întețit atacurile în Kabul și în Afganistan, după ce au părut că resping o propunere de pace venită din partea guvernului. In ultimele luni, talibanii și filiala locala a gruparii Statului Islamic, au întreprins mai multe atacuri in Kabul. Cel putin 25 de oameni au fost omoriți ca urmare a unor atacuri consecutive pe 30 aprilie, atacuri în care nouă jurnalisti au fost omoriti, trei dintre ei de la serviciul afgan al postului nostru de radio.