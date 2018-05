Maia Sandu: Partidul Acțiune și Solidaritate are un singur salariat, și nu e liderul formațiunii

Partidul Acțiune și Solidaritate are un singur salariat, și nu e liderul formațiunii, a declarat președinta partidului Maia Sandu. Într-un interviu pentru postul de televiziune TV8, Maia Sandu adeclarat că membrii PAS vor face în continuare voluntariat, și că în contul partidului sînt de obicei între 8.000 și 12.000 de lei, care se cheltuie pentru închirierea de spații la Chișinău și în alte cîteva localități din Moldova. „Noi facem voluntariat și o să facem în continuare voluntariat, dacă va trebui. O să mergem pe jos dacă n-o să avem bani de combustibil, dar n-o să ne oprim aici doar pentru că ei vor”, a spus Maia Sandu, referindu-se la reprezentanții puterii de la Chișinău.