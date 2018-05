Președintele Poloniei solicită desfășurarea unei misiuni ONU de menținere a păcii în estul Ucrainei

Președintele Poloniei a cerut Consiliului de Securitate ONU sa desfășoare o misiune de menținere a păcii in estul Ucrainei – care este controlat de separatiștii pro ruși ca și de-a lungul hotarului Poloniei cu aceasta parte a Ucrainei. „In primul rind, aceste forte ar trebui desfășurate de-a lungul granițelor recunoscute international ale Ucrainei si in întregul teritoriu care se afla în mîinile separatiștilor ” a spus Andrzej Duda la ONU. Tara sa detine președintia Consiliului de Securitate ONU în aceasta luna. Ucraina susține desfasurarea unei astfel de misiuni ONU, dar cere sa fie plasata la granita cu Rusia, și să împiedice trimiterea de ajutoare militare de catre Rusia separatistilor. Din 2014 și pina acum peste 10 300 de oameni au fost omoriti in confruntarile dintre armata ucrainiana si separatiștii pro rusi din estul Ucrainei.