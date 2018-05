Gina Haspel confimată se Senatul american în funcția de directoare a CIA

Senatul Statelor Unite a aprobat numirea Ginei Haspel în funcția de director al Agenției Centrale de Informații, CIA, în ciuda rolului pe care l-a avut în trecut, in perioada in care s-au folosit tehnici brutale de interogare. Votul a fost de 54 pentru si 45 împotriva, șase senatori democrati susținind numirea doamnei Haspel. Este prima femeie care conduce aceasta agenție și ea il înlocuieste pe Mike Pompeo, devenit secretar de stat. Doamna Haspel a lucrat în CIA 33 de ani, iar după atacul terorist asupra Statelor Unite din 11 septembrie 2001, a avut responsabilitati legate de centrul secret de detenție a suspecților de terorism din Tailanda, unde au fost folosite tehnici brutale de interogare, precum simulari de înecare. In timpul audierilor pentru confirmare, doamna Haspel a spus că CIA-ul nu va mai folosi niciodata în viitor astfel de tehnici.