Poliția rusă efectuează razii împotriva membrilor organizației „Martorii lui Jehova”

Oficiali ai organizației religioase Martorii lui Jehova au anuntat că au avut loc razii în masă la locuințele membrilor din regiunea Orenburg din Urali și din localitatea Birobidzan, din Orientul Îndepărtat. Potrivit purtatorului de cuvint al organizatiei de la sediul central din New York, 150 de polițiști au intrat ieri in forță in locuințele a 20 de credincioși din localitatea Birobidzan. Cu o zi înainte razii avuseseră loc și in regiunea Orenburg de la granița cu Kazahstanul, unde 18 membri ai organizatiei au fost interogați și trei reținuți. Unul dintre cei reținuți a fost pus sub acuzare și procesul sau va avea loc astazi. In iulie anul trecut, Curtea Suprema a Rusiei a decis că organizatia Martorii lui Jehova este o organizatie teroristă și a fost interzisă în Rusia. Ea a intrat in Rusia în anii '90 ca și in alte republici foste sovietice. Comisia americana pentru libertatea internaționala a religiilor a criticat anul trecut decizia Curtii Supreme a Rusiei.